Россиян заманивают в финансовые пирамиды под видом лотерей и «уникальных» акций

Чтобы избежать обмана, эксперт рекомендует придерживаться трёх основных правил: не доверять обещаниям лёгкого дохода без усилий, избегать схем, основанных на привлечении других людей, и не платить за доступ к «эксклюзивным» платформам. Терешонков подчеркнул, что реальные способы заработка, как правило, не афишируются в интернете, чтобы избежать нежелательной конкуренции.