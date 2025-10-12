Систематически издеваются: 12-летнего школьника избил одноклассник в селе Золотая Долина

В селе Золотая Долина Партизанского района школьники устроили «разборки» с одним из своих одноклассников. Мать 12-летнего потерпевшего обратилась в полицию, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморья.
10 октября после школы один из группы детей начал проявлять агрессию к своему однокласснику, приглашая того начать драку. Избежать ее не удалось, в результате ребенок получил множественные удары. Как заявила мать, издевательства над ним со стороны одноклассников происходят регулярно.
Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают тяжесть вреда здоровью, причиненного мальчику, а также обстоятельства инцидента.
