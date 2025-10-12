Систематически издеваются: 12-летнего школьника избил одноклассник в селе Золотая Долина

10 октября после школы один из группы детей начал проявлять агрессию к своему однокласснику, приглашая того начать драку. Избежать ее не удалось, в результате ребенок получил множественные удары. Как заявила мать, издевательства над ним со стороны одноклассников происходят регулярно.