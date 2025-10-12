Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Систематически издеваются: 12-летнего школьника избил одноклассник в селе Золотая Долина

По факту избиения 12-летнего мальчика полиция Приморья начала проверку.

Источник: Комсомольская правда

В селе Золотая Долина Партизанского района школьники устроили «разборки» с одним из своих одноклассников. Мать 12-летнего потерпевшего обратилась в полицию, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморья.

10 октября после школы один из группы детей начал проявлять агрессию к своему однокласснику, приглашая того начать драку. Избежать ее не удалось, в результате ребенок получил множественные удары. Как заявила мать, издевательства над ним со стороны одноклассников происходят регулярно.

Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают тяжесть вреда здоровью, причиненного мальчику, а также обстоятельства инцидента.

Ранее «Комсомолка» писала о нападении пенсионера на 15-летнюю школьницу в общественном транспорте в Находке.