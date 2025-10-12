Дудаев обеспокоен закрытием ряда платформ, где россияне могли проголосовать за выбор достопримечательности, после того как комплекс небоскребов «Грозный-Сити» вышел в лидеры рейтинга. По словам министра, ЦБ изменил условия голосования без объяснения причин, что он считает «нечестным» и «несправедливым» по отношению к сотням тысяч граждан, голосующих за «Грозный-Сити».