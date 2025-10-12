Власти Чечни призвали ЦБ соблюдать условия голосования за 500-рублевую купюру

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев призвал Центробанк России придерживаться изначально объявленных условий голосования за изображение на новой 500-рублевой купюре. Его заявление опубликовано в Telegram-канале.
Дудаев обеспокоен закрытием ряда платформ, где россияне могли проголосовать за выбор достопримечательности, после того как комплекс небоскребов «Грозный-Сити» вышел в лидеры рейтинга. По словам министра, ЦБ изменил условия голосования без объяснения причин, что он считает «нечестным» и «несправедливым» по отношению к сотням тысяч граждан, голосующих за «Грозный-Сити».
Он также выразил мнение, что в интернет-пространстве пытаются придать голосованию негативный окрас, и призвал организаторов действовать «по справедливости» и не поддаваться влиянию «провокаторов» и «иноагентов». Дудаев подчеркнул, что Чечня уважает все регионы и их достопримечательности, но считает «Грозный-Сити» символом современной России и успеха президента РФ, говорится в сообщении.
1 октября ЦБ запустил онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Новая банкнота номиналом 500 рублей будет соответствовать единой концепции модернизированных купюр: «одна банкнота — один федеральный округ». Зачем нужно обновлять дизайн купюр, выясняла «Вечерняя Москва».