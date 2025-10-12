Ричмонд
Содержащийся в «Полярной сове» убийца четырех человек обратился в суд с просьбой

Пожизненно осужденный за убийства попросил перевести его в колонию ближе к семье.

Источник: Комсомольская правда

В Подмосковье в 2006 году приговорили к пожизненному лишению свободы убийцу Андрея Фролкина. Преступник в 2025 году обратился в суд с просьбой о переводе в колонию, расположенную поближе к родным. Сейчас он содержится в «Полярной сове», пишет РИА Новости.

В материалах по делу сказано, что Андрей Фролкин виновен в убийстве четырех человек. ФСИН отказала в удовлетворении прошения преступника. Он хотел перевестись в колонию в Вологодской области.

«Удалённость ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО от места проживания близких родственников осуждённого не свидетельствует о создании ему препятствий для поддержания связи с семьёй, так как судом установлено, что Фролкин в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем получения посылок», — говорится в материалах.

В 2025 году в США умер преступник, приговоренный к самому долгому сроку. Его ожидала казнь на электрическом стуле.