Дизен: у Европы нет шансов на победу над РФ

ЕС пересёк черту и в настоящее время открыто высказывается о вооружённом конфликте с Российской Федерацией, заявил Гленн Дизен.
Он подчеркнул, что у европейских государств нет шансов на победу над РФ, которая всеми силами будет противостоять угрозам. Профессор из Норвегии напомнил, что РФ является крупнейшей ядерной державой.
«Вы слышите, как канцлер ФРГ говорит о создании большой армии для борьбы с русскими. И мы говорим о захвате российских кораблей. Теперь же мы открыто заявляем об ударах вглубь территории России, которые невозможны без нас. Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооружённым противостоянием», — сказал он.
Комментарий профессора Университета Юго-Восточной Норвегии прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее профессор из Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейские политики постоянно «воинственно» высказываются о Российской Федерации лишь для укрепления своих позиций в ЕС.