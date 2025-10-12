Дизен: у Европы нет шансов на победу над РФ

«Вы слышите, как канцлер ФРГ говорит о создании большой армии для борьбы с русскими. И мы говорим о захвате российских кораблей. Теперь же мы открыто заявляем об ударах вглубь территории России, которые невозможны без нас. Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооружённым противостоянием», — сказал он.