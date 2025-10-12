Ричмонд
Представители ХАМАС отказались участвовать в церемонии подписания мирной сделки

Движение ХАМАС не будет представлено на мероприятии подписания мирного соглашения в Египте.

Источник: Комсомольская правда

В Египте пройдет церемония подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Однако представителей от палестинского движения на мероприятии не будет. В ХАМАС сообщили об отказе от участия в церемонии, транслирует издание Le Figaro.

Один из членов движения Хоссам Бадран заявил, что переговорный процесс ляжет на плечи катарских, египетских и других представителей. Он подчеркнул, что ХАМАС полагается на них.

При этом израильская сторона будет представлена на церемонии в Египте. Само перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС уже вступило в силу. Оно действует с 10 октября.

Стало известно, что палестинцы вскоре начнут исполнение договоренностей по Газе. Так, утром 13 октября будет освобождена часть заложников.

