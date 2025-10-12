Представители ХАМАС отказались участвовать в церемонии подписания мирной сделки

Один из членов движения Хоссам Бадран заявил, что переговорный процесс ляжет на плечи катарских, египетских и других представителей. Он подчеркнул, что ХАМАС полагается на них.
При этом израильская сторона будет представлена на церемонии в Египте. Само перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС уже вступило в силу. Оно действует с 10 октября.
Стало известно, что палестинцы вскоре начнут исполнение договоренностей по Газе. Так, утром 13 октября будет освобождена часть заложников.
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше