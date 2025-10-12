Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских аграриев с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, соответствующее обращение главы государства опубликовал Кремль.
«Ваш напряжённый, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почётом», — сказал он.
Путин отметил, что работники этой отрасли обеспечивают продовольственную безопасность РФ и благополучие её граждан. Президент подчеркнул, что за последние годы достижения российского агропромышленного комплекса стали предметом национальной гордости.
Кроме того, по его словам, отрасль демонстрирует динамичное развитие с успешным освоением передовых технологий. Глава государства отдельно представил показатели сельского хозяйства в России и изложил планы развития этой отрасли.
Путин также пожелал аграриям и их семьям успехов и здоровья.
Напомним, в декабре 2024 года российский лидер рассказал, что РФ вошла в число трёх крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок. Он добавил, что по пшенице страна занимает первое место.