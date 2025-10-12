В Минфине перечислили признаки брокеров-мошенников

Эксперт посоветовала отказаться от сотрудничества с брокерской компанией, если та отказывается предоставить документы, либо предоставляет размытые фото, ссылки на сайты-однодневки и социальные сети. Тревожными звонками Соловиченко назвала требование внести крупную сумму под предлогом получения доступа к высокодоходным сделкам или «активации счета», обещание заоблачной доходности, которая намного превышает среднюю по рынку, сложности с выводом средств или требование для этого новых платежей. Кроме того, мошенники практикуют психологическое давление и заставляют жертву принимать решения в спешке, не раздумывая, добавила она.