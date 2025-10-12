В Минфине перечислили признаки брокеров-мошенников

Россиянам рассказали, по каким признакам можно выявить мошенников, выдающих себя за брокеров. Перечень публикует агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Марию Соловиченко.
Эксперт посоветовала отказаться от сотрудничества с брокерской компанией, если та отказывается предоставить документы, либо предоставляет размытые фото, ссылки на сайты-однодневки и социальные сети. Тревожными звонками Соловиченко назвала требование внести крупную сумму под предлогом получения доступа к высокодоходным сделкам или «активации счета», обещание заоблачной доходности, которая намного превышает среднюю по рынку, сложности с выводом средств или требование для этого новых платежей. Кроме того, мошенники практикуют психологическое давление и заставляют жертву принимать решения в спешке, не раздумывая, добавила она.
Накануне МВД России предупредило граждан о мошенниках, которые под видом брокеров предлагают пассивный заработок, но на самом деле похищают средства и личные данные.
Как южноуралец три месяца переводил мошенникам деньги в надежде заработать на инвестициях и потерял 2,7 млн, читайте здесь на KP.RU.