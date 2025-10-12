Ричмонд
Раскрыта тайная переписка принца Эндрю с Эпштейном

Согласно информации, опубликованной газетой Daily Mail, британский принц Эндрю в приватной переписке заверял осужденного педофила Джеффри Эпштейна в своей поддержке после публикации скандальных фотографий.

Издание сообщает, что спустя день после того, как Daily Mail разместила снимок принца в компании несовершеннолетней девушки, Эндрю направил Эпштейну электронное сообщение.

В нем он выразил обеспокоенность возможными последствиями публикации для финансиста, но заверил, что они «в этом вместе» и совместно преодолеют возникший скандал.

Ранее СМИ сообщили о высокопоставленном политике, имевшем связи с Эпштейном.

