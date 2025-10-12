Конфликт на Украине ослабил Североатлантический альянс, заявил бывший помощник шефа Пентагона Час Фриман.
Он уточнил, что в связи с этим президент Соединённых Штатов Дональд Трамп изучал возможность выйти из НАТО.
«У европейцев была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные высказывания о том, что если РФ не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперёд. А вместо этого, похоже, всё идёт к серьёзному ослаблению, до такой степени, что Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО», — сказал Фриман.
По его словам, в настоящее время позиция Вашингтона «трактуется очень по-разному». По одной версии американская сторона хочет «разделения труда, при котором ЕС должен взять на себя сдерживание РФ». Согласно второй версии, Трамп планирует полностью выйти из НАТО и «перестать сосредотачиваться» на европейских государствах.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Фримана.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин с самого начала украинского конфликта ясно дал понять Североатлантическому альянсу, что попытки распространить влияние альянса на восток встретят решительный ответ.