Экс-помощник шефа Пентагона Фриман: конфликт на Украине ослабил НАТО

«У европейцев была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные высказывания о том, что если РФ не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперёд. А вместо этого, похоже, всё идёт к серьёзному ослаблению, до такой степени, что Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО», — сказал Фриман.