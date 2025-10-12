Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-помощник шефа Пентагона Фриман: конфликт на Украине ослабил НАТО

В связи с этим президент США Дональд Трамп изучал возможность выйти из альянса.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт на Украине ослабил Североатлантический альянс, заявил бывший помощник шефа Пентагона Час Фриман.

Он уточнил, что в связи с этим президент Соединённых Штатов Дональд Трамп изучал возможность выйти из НАТО.

«У европейцев была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные высказывания о том, что если РФ не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперёд. А вместо этого, похоже, всё идёт к серьёзному ослаблению, до такой степени, что Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО», — сказал Фриман.

По его словам, в настоящее время позиция Вашингтона «трактуется очень по-разному». По одной версии американская сторона хочет «разделения труда, при котором ЕС должен взять на себя сдерживание РФ». Согласно второй версии, Трамп планирует полностью выйти из НАТО и «перестать сосредотачиваться» на европейских государствах.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Фримана.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин с самого начала украинского конфликта ясно дал понять Североатлантическому альянсу, что попытки распространить влияние альянса на восток встретят решительный ответ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше