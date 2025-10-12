Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский принц тайно состоял в переписке с секс-преступником Эпштейном: как они связаны

Daily Mail: Британский принц Эндрю обещал Эпштейну пройти через скандал вместе.

Источник: Комсомольская правда

Скандал вокруг дела секс-преступника Джеффри Эпштейна до сих пор не утихает. Появились подробности о контактах финансиста с влиятельными представителями власти. Как утверждает Daily Mail, Джеффри Эпштейн состоял в тайной переписке с британским принцем Эндрю.

По некоторым сведениям, член королевской семьи обещал преступнику пройти через скандал вокруг его дела вместе. Стоит напомнить, что финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними.

«Принц Эндрю тайно сообщил педофилу Джеффри Эпштейну, что “мы в этом вместе” спустя день после того, как Daily Mail опубликовала скандальную фотографию герцога с его предполагаемой секс-жертвой», — заявляется в статье.

Дело финансиста также часто связывают с персоной президента США Дональда Трампа. Напротив Капитолия периодически появляется статуя держащихся за руки хозяина Белого Дома и секс-преступника. Ее выставляли уже дважды за последний месяц.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше