Британский принц тайно состоял в переписке с секс-преступником Эпштейном: как они связаны

Скандал вокруг дела секс-преступника Джеффри Эпштейна до сих пор не утихает. Появились подробности о контактах финансиста с влиятельными представителями власти. Как утверждает Daily Mail, Джеффри Эпштейн состоял в тайной переписке с британским принцем Эндрю.
По некоторым сведениям, член королевской семьи обещал преступнику пройти через скандал вокруг его дела вместе. Стоит напомнить, что финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними.
«Принц Эндрю тайно сообщил педофилу Джеффри Эпштейну, что “мы в этом вместе” спустя день после того, как Daily Mail опубликовала скандальную фотографию герцога с его предполагаемой секс-жертвой», — заявляется в статье.
Дело финансиста также часто связывают с персоной президента США Дональда Трампа. Напротив Капитолия периодически появляется статуя держащихся за руки хозяина Белого Дома и секс-преступника. Ее выставляли уже дважды за последний месяц.