Геронтолог назвал «чепухой» заявление о «молодом» сердце Трампа

Геронтолог Валерий Новоселов назвал «чепухой» утверждения о том, что сердце президента США Дональда Трампа моложе его самого.

Специалист прокомментировал результаты медицинского обследования Трампа, согласно которым «кардиологический возраст» главы государства на 14 лет меньше фактического.

Новоселов пояснил, что вывод о «молодости» сердца был сделан на основании электрокардиограммы, которая, по его словам, не является методом определения биологического возраста человека.

Геронтолог также отметил, что для объективной оценки важно знать, с какой группой людей сравнивали американского лидера. По мнению Новоселова, такая информация является «сладкой патокой» для Трампа, но для специалиста — «просто чепуха».

— Тем не менее, как я понимаю, эта информация для такого нарцисса, как Дональд Трамп, как сладкая патока, а для специалиста — просто чепуха, — заявил Новоселов MK.ru.

Соратники президента США Дональда Трампа обеспокоены заметным ухудшением его когнитивных способностей: в Белом доме считают, что республиканец утратил свою способность «читать аудиторию», заявил журналист Сеймур Херш.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, ссылаясь на источник, заявил, что у президента США появились проблемы с ментальным здоровьем. В частности, у американского лидера начались возрастные изменения психики.

