Городские власти запретили парковку у популярного супермаркета

Во Владивостоке запретили парковку на улице Лейтенанта Бурачка. Оставлять машину нельзя будет на участке от дома № 6 до дома № 10.
Изменение схемы дорожного движения произошло по итогам проведённого мониторинга ситуации на дороге. Проезд по и без того узкой улице оказался затруднённым из-за припаркованных автомобилей.
Местные жители утверждают, что ситуация ухудшилась из-за открытия здесь крупного сетевого магазина. Из-за отсутствия адекватной парковки посетители супермаркета оставляют машины на проезжей части, затрудняя движение.
На этом участке уже установили дорожные знаки, запрещающие остановку. Машины нарушителей обещают эвакуировать на штрафстоянку.
Городские власти просят автомобилистов соблюдать требования новых знаков. Сами же горожане отмечают, что проблему проезда на этом участке необходимо решать не запретами, а организацией нормальной парковки, что в существующих условиях невозможно, — фасад супермаркета выходит почти на проезжую часть, вторая сторона которой ограничена косогором.
«Чтобы не было заторов, нельзя было давать разрешение на открытие супермаркета», — говорят они.