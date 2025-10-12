Россиян предупредили о шпионаже с помощью устройств: как распознать слежку

Устройства могут шпионить за владельцами. Чтобы распознать слежку, стоит обратить внимание на изменения в работе телефона или ПК. Если устройство замедлилось, это может означать шпионаж за человеком. С таким предупреждением выступил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, цитирует «Прайм».
Эксперт пояснил, что в слежке могут быть задействованы разрешения на использование микрофона и камеры. Вредоносное ПО зачастую отражается на скорости работы устройства, добавил он. Для минимизации рисков слежки можно обнулить гаджеты. Это необходимо в случае, если человек видит нехарактерные для устройства действия.
«Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», — рассказал Александр Тимофеев.
