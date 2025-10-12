Россиян предупредили о шпионаже с помощью устройств: как распознать слежку

Эксперт пояснил, что в слежке могут быть задействованы разрешения на использование микрофона и камеры. Вредоносное ПО зачастую отражается на скорости работы устройства, добавил он. Для минимизации рисков слежки можно обнулить гаджеты. Это необходимо в случае, если человек видит нехарактерные для устройства действия.