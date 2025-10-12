В Теннесси назвали число погибших при взрыве на военном заводе

Шестнадцать человек числятся в списках погибших в результате взрыва на заводе по производству боеприпасов в американском штате Теннесси, сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.
Инцидент на предприятии, принадлежащем компании Accurate Energetic Systems, произошёл 10 октября. Завод выпускал кумулятивные заряды, которые были замечены у украинских войск.
«Могу сказать, что на текущий момент мы уведомили все 16 семей людей, которых, как мы полагаем, затронула эта трагедия», — отметил шериф.
Дэвис отметил, что цифра жертв была скорректирована, поскольку выяснилось, что двоих человек не было на месте в момент происшествия.
Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлены масштабные разрушения после взрыва на заводе в Теннесси. На кадрах, в частности, можно увидеть очаги пожара и горящие автомобили.