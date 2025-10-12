Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Теннесси назвали число погибших при взрыве на военном заводе

Погибшими при взрыве на предприятии по производству боеприпасов считаются 16 человек.

Источник: Аргументы и факты

Шестнадцать человек числятся в списках погибших в результате взрыва на заводе по производству боеприпасов в американском штате Теннесси, сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Инцидент на предприятии, принадлежащем компании Accurate Energetic Systems, произошёл 10 октября. Завод выпускал кумулятивные заряды, которые были замечены у украинских войск.

«Могу сказать, что на текущий момент мы уведомили все 16 семей людей, которых, как мы полагаем, затронула эта трагедия», — отметил шериф.

Дэвис отметил, что цифра жертв была скорректирована, поскольку выяснилось, что двоих человек не было на месте в момент происшествия.

Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлены масштабные разрушения после взрыва на заводе в Теннесси. На кадрах, в частности, можно увидеть очаги пожара и горящие автомобили.