Косметолог рассказала, по каким признакам определить сухую кожу

Сухая кожа может быть врожденной особенностью или появляться из-за неправильного ухода, недостатка сна и питания. Чтобы вовремя защитить ее, важно распознавать первые признаки. Косметолог Анна Рытова рассказала KP.RU, на что обратить внимание.
— Признаками сухой кожи являются шелушение, стянутость, тусклый матовый цвет, покраснение, раздражение и появление мелких морщинок. При этом расширенные поры и воспаления обычно отсутствуют, — пояснила эксперт.
Важно помнить, что при сухой коже нельзя использовать жесткие очищающие средства, мыло, косметику с агрессивными ингредиентами или алкоголь. Пилинги с кислотами и скрабы могут вызвать раздражение и повреждение кожи.
— Часто клиенты путают сухую кожу с обезвоженной. Отличие в том, что при обезвоженной коже лица чаще всего есть воспаления из-за того, что клиенты пытаются высушить их различными средствами, не давая увлажнения в принципе, — отметила косметолог.
Если хочется обновить кожу, лучше выбирать мягкие средства, например энзимные пудры. Они безопасно удаляют ороговевшие клетки и помогают коже оставаться увлажненной и здоровой.