Times: в Британии думают об отставке советника Стармера по нацбезопасности

Отставка обсуждается «в контексте развала дела о якобы шпионаже» в пользу КНР.

Источник: Аргументы и факты

Власти Британии обсуждают возможную отставку советника премьер-министра Кира Стармера по нацбезопасности Джонатана Пауэлла, пишет The Times.

Издание ссылается на информацию, полученную от неназванного британского министра.

«Велись внутренние обсуждения о том, что Пауэллу следует уйти в отставку», — говорится в публикации.

В материале сказано, что его отставка обсуждается «в контексте развала дела о якобы шпионаже двух британцев» в пользу Китайской Народной Республики.

Напомним, обвинения против Кристофера Кэша и Кристофера Берри были выдвинуты в 2023 году, их сняли в сентябре текущего года. Скандал с обвинением произошёл на фоне попыток правительства Британии улучшить отношения с КНР.

Ранее сообщалось, что власти Британии «развалили» расследование дела о предполагаемом «шпионаже» со стороны Китайской Народной Республики в отношении своих политиков.

