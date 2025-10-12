Times: в Британии думают об отставке советника Стармера по нацбезопасности

Власти Британии обсуждают возможную отставку советника премьер-министра Кира Стармера по нацбезопасности Джонатана Пауэлла, пишет The Times.
Издание ссылается на информацию, полученную от неназванного британского министра.
«Велись внутренние обсуждения о том, что Пауэллу следует уйти в отставку», — говорится в публикации.
В материале сказано, что его отставка обсуждается «в контексте развала дела о якобы шпионаже двух британцев» в пользу Китайской Народной Республики.
Напомним, обвинения против Кристофера Кэша и Кристофера Берри были выдвинуты в 2023 году, их сняли в сентябре текущего года. Скандал с обвинением произошёл на фоне попыток правительства Британии улучшить отношения с КНР.
Ранее сообщалось, что власти Британии «развалили» расследование дела о предполагаемом «шпионаже» со стороны Китайской Народной Республики в отношении своих политиков.