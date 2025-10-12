«ХабАвиа» возобновит полёты в Чегдомын с ноября

Вылеты запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Это наиболее удобные дни для жителей Верхнебуреинского района и работников предприятий. Как и прежде, для перелётов будут задействованы воздушные суда L-410. Отправление из Хабаровска в 8:50, из Чегдомына — в 10:40.