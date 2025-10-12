Ричмонд
«ХабАвиа» возобновит полёты в Чегдомын с ноября

Билеты уже поступили в продажу.

Источник: Хабавиа

Компания «Хабаровские авиалинии» открыла продажу билетов на рейсы из краевой столицы в Чегдомын и обратно. Сейчас пассажиры могут приобрести билеты на начало зимнего сезона — с 10 ноября по 29 декабря включительно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Вылеты запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Это наиболее удобные дни для жителей Верхнебуреинского района и работников предприятий. Как и прежде, для перелётов будут задействованы воздушные суда L-410. Отправление из Хабаровска в 8:50, из Чегдомына — в 10:40.

Билеты доступны к продаже в кассах и на сайте «ХабАвиа», в офисах и на интернет-ресурсах агентств.

Сейчас полёты в Чегдомын приостановлены из-за восстановительных работ на рулежной дорожке, которые необходимы для продолжения реконструкции взлётно-посадочной полосы. После завершения работ рейсы на этом направлении будут возобновлены.