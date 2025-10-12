Океанолог предупредил об опасности красных приливов

Резонансное ЧП, связанное с «красным приливом», произошло в акватории Камчатки в конце сентября 2020 года. Тогда местные жители и туристы заметили, что цвет воды на Халактырском пляже изменился. Впоследствии там и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Причиной был официально признан природный фактор, связанный с цветением водорослей, выделявших токсины, — так называемый «красный прилив», который произошел из-за более теплой, чем обычно, воды.