Доцент Тимофеев: замедление смартфона может говорить о слежке

Для минимизации рисков важно регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к камере и микрофону. В случае с iPhone, при запуске камеры загорается зеленый индикатор, а при активации микрофона — оранжевый. Узнать, какие программы обращались к этим функциям, можно с помощью встроенных инструментов операционной системы. Если есть основания полагать, что устройство скомпрометировано, специалист советует срочно сбросить настройки до заводских.