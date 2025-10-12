Генерал Кузнецов у которого нашли серебряные погоны, останется под стражей до начала декабря

Обвиняемый в получении взяток бывший начальник главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов останется под стражей до декабря. Такое решение принял военный суд в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Кузнецова Алексея Першина.
«Суд продлил срок содержания под стражей генералу Кузнецову до начала декабря», — сказал адвокат, добавив, что на тот же срок продлён арест предпринимателю Мартиросяну. Следствие считает, что это он дал взятку Кузнецову, чтобы получить госконтракт на сумму более 372 млн рублей. В качестве взятки, по версии следствия, генерал получил земельный участок и дом, которые были оформлены на его супругу.
Сообщается, что расследование дела завершено, оно передано в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что в числе изъятого у Кузнецова имущества была необычная вещь — серебряные погоны. Стоимость ювелирного изделия превышает 180 тысяч рублей.
Напомним, история вокруг Юрия Кузнецова началась еще в 2024 году. Тогда генерала заподозрили во взятке в особо крупном размере и завели против него уголовное дело.
Позже выяснилось, что генерал обладает колоссальным количеством имущества на сумму порядка полумиллиарда рублей.