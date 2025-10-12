Генерал Кузнецов у которого нашли серебряные погоны, останется под стражей до начала декабря

«Суд продлил срок содержания под стражей генералу Кузнецову до начала декабря», — сказал адвокат, добавив, что на тот же срок продлён арест предпринимателю Мартиросяну. Следствие считает, что это он дал взятку Кузнецову, чтобы получить госконтракт на сумму более 372 млн рублей. В качестве взятки, по версии следствия, генерал получил земельный участок и дом, которые были оформлены на его супругу.