Эксперт назвал признаки того, что смартфон или ноутбук шпионит за вами

Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказал агентству «Прайм», что определенные изменения в работе смартфона или ноутбука могут указывать на скрытую слежку за владельцем.
По его словам, причиной этого часто являются предоставленные даже ненужным программам разрешения на использование микрофона и камеры.
Если в устройство проникло шпионское или вредоносное программное обеспечение, это может проявиться в замедлении работы любых функций и устройства в целом. Частые и беспричинные зависания также могут быть сигналом. Тимофеев подчеркнул, что самопроизвольное включение индикатора камеры является явным признаком ее работы помимо воли пользователя.
Для минимизации рисков эксперт рекомендует постоянно контролировать работу устройства. Например, на iPhone при включении камеры загорается зеленый индикатор, а микрофона — оранжевый. Внутренние инструменты позволяют проверить, кто и когда подключался к этим функциям. В случае подтверждения подозрений, Тимофеев советует сбросить гаджет до заводских настроек, говорится в сообщении.
Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали резкий рост числа атак вируса LunaSpy, целями которого становились российские пользователи операционной системы Android. Было зафиксировано более трех тысяч случаев заражения. Что представляет собой вирус LunaSpy, чем он опасен и можно ли от него избавиться — в материале «Вечерней Москвы».