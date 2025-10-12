Эксперт назвал признаки того, что смартфон или ноутбук шпионит за вами

Если в устройство проникло шпионское или вредоносное программное обеспечение, это может проявиться в замедлении работы любых функций и устройства в целом. Частые и беспричинные зависания также могут быть сигналом. Тимофеев подчеркнул, что самопроизвольное включение индикатора камеры является явным признаком ее работы помимо воли пользователя.