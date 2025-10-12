«Синдром выживших»: Кому грозит сокращение и как справиться с переменами

«Массовые сокращения снова становятся реальностью для бизнеса. В 2025 году каждая пятая компания в России заявила о планах оптимизировать штат. В первую очередь это касается IT, ритейла, промышленности и сферы услуг. Основные причины — рост издержек, падение спроса и переход к автоматизации. За словами “оптимизация” скрываются человеческие судьбы: увольнения переживают не только те, кто покидает офис, но и те, кто остаётся в атмосфере тревоги и неопределённости», — отметила эксперт.