Папарацци доказали, что Кэти Перри встречается с Джастином Трюдо, который чествовал нациста в парламенте

Кэти Пэрри заметили с Джастином Трюдо, обнимающимися на яхте.

«Влюбленная пара была замечена целующейся и обнимающейся на борту 24-метровой яхты Перри, как показывают наши эксклюзивные фотографии», — сказано в сообщении издания Daily Mail. Уточняется, что поп-звезда была одета в черный купальник и выглядела расслабленной и счастливой.

Интерес к их отношениям возник еще в июле 2025 года, когда Перри и Трюдо заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале. Тогда они отказались комментировать личную жизнь и не подтверждали слухи о романе. Подчеркивается, что новые фото с яхты — первое публичное доказательство их близких отношений.

Ранее сообщалось, что Джастин Трюдо выразил сожаление из-за инцидента, произошедшего в парламенте страны, где был публично отмечен бывший участник подразделения СС Ярослав Хунка. Глава правительства заявил о намерении в ближайшее время официально принести извинения как гражданам Канады, так и международному сообществу.

