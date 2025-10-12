Папарацци доказали, что Кэти Перри встречается с Джастином Трюдо, который чествовал нациста в парламенте

Кэти Пэрри заметили с Джастином Трюдо, обнимающимися на яхте.
Поп-звезда Кэти Перри начала встречаться с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает Daily Mail.
«Влюбленная пара была замечена целующейся и обнимающейся на борту 24-метровой яхты Перри, как показывают наши эксклюзивные фотографии», — сказано в сообщении издания Daily Mail. Уточняется, что поп-звезда была одета в черный купальник и выглядела расслабленной и счастливой.
Интерес к их отношениям возник еще в июле 2025 года, когда Перри и Трюдо заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале. Тогда они отказались комментировать личную жизнь и не подтверждали слухи о романе. Подчеркивается, что новые фото с яхты — первое публичное доказательство их близких отношений.
