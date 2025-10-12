Суд продлил арест бывшему главному кадровику МО Кузнецову до декабря

Ранее глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев был арестован по обвинению в получении взятки. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2025 года. Следствие установило, что в августе 2024 года Намлиев, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку в размере 1 млн рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).