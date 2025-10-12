В Мьянме организовали мошеннические колл-центры: как россияне оказываются в рабстве

В Мьянме наблюдаются случаи сдачи в рабство граждан ряда стран. На территории страны организовали мошеннические колл-центры, куда обманом увозят людей. Жертвам предлагают хорошую карьеру. Об этом оповестил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин, пишет РИА Новости.
Так, например, произошло с россиянкой, которой пообещали карьеру модели. В итоге девушку преступным путем отвезли работать в колл-центр. Чаще всего обманутых просят прибыть в аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, рассказал консул. После этого жертв везут вглубь Таиланда, а далее — в Месай, уточнил он.
«На ищущих работу выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме “поработать в Таиланде”, для девушек — моделями, для парней — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», — предупредил Илья Ильин.
Есть и менее сложные обманные схемы. Например, мошенники могут наживаться на россиянах при помощи ложной поверки счетчиков. Злоумышленники предлагают жильцам измерить значения по завышенным ценам.