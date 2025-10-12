Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гутерриш примет участие в саммите по случаю прекращения огня в Газе

Саммит состоится в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Источник: Аргументы и факты

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш примет участие в «Саммите мира» по случаю договорённости о прекращении огня в Газе, говорится в сообщении ООН.

«Генеральный секретарь направится в Египет, чтобы в понедельник принять участие в “Саммите мира” в Шарм-эш-Шейхе», — заявили в организации.

Напомним, саммит, касающийся конфликта в секторе Газа, состоится в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, в нём примут участие лидеры свыше 20 государств.

Израиль и движение ХАМАС подписали договорённости по первому этапу мирного соглашения. Речь идёт об освобождении заложников и отводе ЦАХАЛ. Израиль сторона остановила удары по Газе.

Ранее Гутерриш заявил, что приветствует договорённости, достигнутые между Израилем и движением ХАМАС. В частности, что он высоко оценил посредническую деятельность Соединённых Штатов, Катара, Турции и Египта.

Узнать больше по теме
Биография Антониу Гутерриша
Португальский политик и дипломат, Антониу Гутерриш занимает пост Генерального секретаря ООН с 2017 года. Его путь от академической карьеры и руководства Португалией до работы с крупнейшими гуманитарными кризисами отразился в десятках реформ и инициатив на глобальном уровне.
Читать дальше