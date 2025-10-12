Гутерриш примет участие в саммите по случаю прекращения огня в Газе

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш примет участие в «Саммите мира» по случаю договорённости о прекращении огня в Газе, говорится в сообщении ООН.
«Генеральный секретарь направится в Египет, чтобы в понедельник принять участие в “Саммите мира” в Шарм-эш-Шейхе», — заявили в организации.
Напомним, саммит, касающийся конфликта в секторе Газа, состоится в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, в нём примут участие лидеры свыше 20 государств.
Ранее Гутерриш заявил, что приветствует договорённости, достигнутые между Израилем и движением ХАМАС. В частности, что он высоко оценил посредническую деятельность Соединённых Штатов, Катара, Турции и Египта.
Португальский политик и дипломат, Антониу Гутерриш занимает пост Генерального секретаря ООН с 2017 года. Его путь от академической карьеры и руководства Португалией до работы с крупнейшими гуманитарными кризисами отразился в десятках реформ и инициатив на глобальном уровне.