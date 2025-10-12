Гутерриш примет участие в саммите по случаю прекращения огня в Газе

Узнать больше по теме

Биография Антониу Гутерриша

Португальский политик и дипломат, Антониу Гутерриш занимает пост Генерального секретаря ООН с 2017 года. Его путь от академической карьеры и руководства Португалией до работы с крупнейшими гуманитарными кризисами отразился в десятках реформ и инициатив на глобальном уровне.