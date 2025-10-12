Ричмонд
DM: британский принц Эндрю тайно общался с Эпштейном о скандале с фото

Принц Эндрю заверял Эпштейна в том, что через они вместе пройдут через скандал с фотографией.

Источник: Аргументы и факты

Британский принц Эндрю тайно вступал в электронную переписку с финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в США в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщила газета Daily Mail (DM).

По данным журналистов, их общение было посвящено публикации в прессе фотографии, на которой Эндрю был запечатлен в компании девушки-подростка. Как уточняют авторы статьи, принц в своём сообщении отмечал, что из-за появления этого снимка в СМИ «обеспокоен» возможными последствиями для финансиста.

При этом Эндрю заверял Эпштейна в том, что через этот скандал «они пройдут вместе».

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в США в июле 2019 года. Через месяц финансиста нашли мертвым в камере, в которой он содержался. Эпштейн подозревался в организации секс-вечеринок для высокопоставленных лиц.

В сентябре 2025 года Конгресс США опубликовал более 33 тыс. страниц документов, касающихся покойного финансиста. Ранее также стало известно, что посол Британии в Вашингтоне Питер Мандельсон был уволен после того, как появилась информация о его связях с Эпштейном.