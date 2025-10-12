Новосибирских пенсионеров ждет новая индексация с 2026-го года

Несколько раз в год у неработающих граждан будут индексироваться страховые пенсии.
Социальные выплаты инвалидам и потерявшим кормильца тоже вырастут до 9−23 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Алексея Говырина.
Отмечается, что повышение запланировано на 1 февраля и 1 апреля. А социальные пенсии, в том числе для инвалидов, будут увеличены. Так, с февраля увеличатся денежные выплаты, а с апреля — социальные пенсии. Такой порядок предполагает сначала учет инфляции прошлого года, а также дополнительный пересмотр по данным Соцфонда.
Увеличение денежных выплат будет у инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов до 23 083 рублей. Кроме этой категории, вырастут пенсии по старости и по потере кормильца — до 9 618 рублей. Страховые пенсии могут вырасти до 9 709 рублей.