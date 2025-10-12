Новосибирских пенсионеров ждет новая индексация с 2026-го года

Отмечается, что повышение запланировано на 1 февраля и 1 апреля. А социальные пенсии, в том числе для инвалидов, будут увеличены. Так, с февраля увеличатся денежные выплаты, а с апреля — социальные пенсии. Такой порядок предполагает сначала учет инфляции прошлого года, а также дополнительный пересмотр по данным Соцфонда.