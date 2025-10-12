Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят ввести обязательную медиацию при разводе

В Государственной думе выступили с инициативой сделать примирительные процедуры обязательными при расторжении брака в России, особенно для семей, имеющих несовершеннолетних детей.

В Государственной думе выступили с инициативой сделать примирительные процедуры обязательными при расторжении брака в России, особенно для семей, имеющих несовершеннолетних детей. Как сообщили ТАСС в ГД, данное предложение поддерживает Министерство юстиции РФ.

Как подчеркнула депутат, медиация не должна быть просто формальной опцией, а необходимо как обязательный этап. По её словам, медиатор помогает сторонам достичь взаимопонимания и договорённостей, что особенно важно при наличии детей. Она отметила успешный опыт московской службы медиации, где по итогам работы составляется подробный «паспорт семьи» с прописанными условиями воспитания детей и другими договорённостями.

Парламентарий добавила, что даже если сохранить семью не удаётся, медиация помогает супругам избежать вражды. При этом она обозначила глобальную задачу — сокращение числа разводов и укрепление института семьи в России.

Ранее россиянам рассказали о грядущих изменениях в сфере ЖКХ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.