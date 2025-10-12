В России хотят ввести обязательную медиацию при разводе

Как подчеркнула депутат, медиация не должна быть просто формальной опцией, а необходимо как обязательный этап. По её словам, медиатор помогает сторонам достичь взаимопонимания и договорённостей, что особенно важно при наличии детей. Она отметила успешный опыт московской службы медиации, где по итогам работы составляется подробный «паспорт семьи» с прописанными условиями воспитания детей и другими договорённостями.