В Госдуме заявили об изменениях в сфере ЖКХ: какие перемены ждут россиян в 2026 году

Депутат Кошелев рассказал о вводе единой отчетности для управляющих компаний.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в сфере ЖКХ произойдут изменения. Так, в России вводится единая отчетность для управляющих компаний. Их обяжут предоставлять документы, свидетельствующие о деятельности, в ГИС ЖКХ по общей форме. Такими данными поделился депутат Госдумы Владимир Кошелев, цитирует РИА Новости.

Данная мера позволит сделать более прозрачной деятельность управляющих компаний, объяснил парламентарий. Депутат уточнил, что в отчете будут отображены сведения о доходах и расходах, задолженности жильцов и УК, перечень проведенных работ.

«Ранее каждая компания отчитывалась так, как считала нужным. Разнообразие форматов не позволяло объективно сравнить эффективность соседних управляющих компаний и разобраться в финансовых потоках», — заключил Владимир Кошелев.

С весны 2026 года россияне будут иначе платить за ЖКХ. Крайний срок для внесения средств перенесут на 15 число.