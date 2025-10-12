CNN: 16 человек считаются погибшими после взрыва на заводе в Теннесси

16 человек считаются погибшими в результате взрыва, произошедшего в пятницу, 10 октября, на предприятии Accurate Energy Systems в штате Теннесси, которое занимается производством взрывчатых веществ. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли несколько человек, а 19 пропали без вести. По словам шерифа, на данный момент уведомлены семьи всех 16 человек, которые, как полагают, находились на предприятии во время трагедии. Дэвис также уточнил, что удалось установить, что двое из ранее числившихся пропавшими без вести на самом деле не были на заводе. Таким образом, шериф считает возможным с уверенностью говорить о 16 погибших, передает CNN.
О взрыве стало известно вечером 10 октября. Хлопок произошел на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems, расположенном недалеко от города Бакснорт, примерно в 97 километрах к юго-западу от Нэшвилла. Жители Лобелвилля, находящегося чуть более чем в 20 минутах езды от завода, рассказали, что их дома ощутимо тряслись.