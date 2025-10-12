CNN: 16 человек считаются погибшими после взрыва на заводе в Теннесси

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли несколько человек, а 19 пропали без вести. По словам шерифа, на данный момент уведомлены семьи всех 16 человек, которые, как полагают, находились на предприятии во время трагедии. Дэвис также уточнил, что удалось установить, что двое из ранее числившихся пропавшими без вести на самом деле не были на заводе. Таким образом, шериф считает возможным с уверенностью говорить о 16 погибших, передает CNN.