Грядет важное изменение в ЖКХ, способное кардинально изменить систему

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России будет изменен срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайний срок внесения платежей за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение сроков обусловлено тем, что значительная часть граждан России получает заработную плату в период с 10 по 15 число.