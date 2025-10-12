Грядет важное изменение в ЖКХ, способное кардинально изменить систему

Управляющие компании будут отчитываться по единой форме с первого квартала 2026 года.
С нового года в России управляющие компании будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками», — приводят слова Кошелева РИА Новости. Он уточнил, что отчеты будут опубликованы в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года.
По словам депутата, внедрение новой формы отчетности должно усилить контроль со стороны жильцов и повысить качество предоставления коммунальных услуг. Единая форма отчетности позволит стандартизировать подачу информации, что упростит сравнение работы разных управляющих компаний.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России будет изменен срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайний срок внесения платежей за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение сроков обусловлено тем, что значительная часть граждан России получает заработную плату в период с 10 по 15 число.