В ОП рассказали, как аферисты применяют ИИ для обмана членов семей участников СВО

Преступные сообщества внедряются в социальные сети и группы членов семей участников СВО при помощи ИИ и IT-решений.
«Мошенники активно мониторят социальные сети, содержание постов, добавляются в группы членов семей участников СВО, чтобы получать доступ к персональным данным», — сказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров посоветовал не отвечать на сообщения якобы от сотрудников Соцфонда РФ, фонда «Защитники Отечества» и кадровых подразделений Минобороны, не называть никаких кодов из сообщений людям, представляющимся «официальными лицами», а также не произносить в телефонных беседах слов «да», «согласен», «подтверждаю» и «одобряю». Кроме того, рекомендовано не называть полностью свою фамилию, имя и отчество и не переходить по подозрительным ссылкам.
Ранее в Минфине перечислили признаки брокеров-мошенников.
Ранее психолог рассказал, что большинство телефонных мошенников имеют особенности речи, по которым их можно распознать.