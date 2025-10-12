В ОП рассказали, как аферисты применяют ИИ для обмана членов семей участников СВО

Машаров посоветовал не отвечать на сообщения якобы от сотрудников Соцфонда РФ, фонда «Защитники Отечества» и кадровых подразделений Минобороны, не называть никаких кодов из сообщений людям, представляющимся «официальными лицами», а также не произносить в телефонных беседах слов «да», «согласен», «подтверждаю» и «одобряю». Кроме того, рекомендовано не называть полностью свою фамилию, имя и отчество и не переходить по подозрительным ссылкам.