Генерал Попов оценил вероятность наступления полного блэкаута на Украине

Полный блэкаут на Украине в результате точечных ударов по ТЭС и ГЭС не наступит, но операция приведет к масштабным катаклизмам уже к январю-февралю 2026 года. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Напомним, в ночь с 9 на 10 октября была проведена самая масштабная, по данным околовоенных Telegram-каналов, атака на энергетическую инфраструктуру Украины за весь период СВО. Цель атаки — остановить работу военных заводов, снабжающих ВСУ вооружением в зоне спецоперации.
Из строя были выведены ключевые гидроэлектростанции (ГЭС) и теплоэлектростанции (ТЭС), в результате чего часть Киева и Полтавы остались без электричества. Киевское метро перешло на работу в ограниченном режиме.
Зафиксированы попадания по Днепровской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС. Также повреждены Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Криворожская ТЭС. Кроме того, ущерб нанесен дамбе Каневской ГЭС в Черкасской области. Всего под удар попали 14 ключевых энергообъектов.
В результате ударов по Днепровской ГЭС повреждены трансформаторы и турбинные отсеки агрегатов. На территории Кременчугской ГЭС повреждены трансформаторы и турбина, есть деформация маслопроводов и охлаждающих радиаторов, на Среднеднепровской ГЭС ракеты поразили машинный зал и трансформаторы.
На Приднепровской и Криворожской ГЭС поражены трансформаторы. Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 также получили повреждения трансформаторов.
«Полный блэкаут, конечно, невозможен. Потому что все временное и все восстанавливается. Но на сегодняшний день любой удар по энергетическим объектам на Украине является способом пролонгировать последствия таких ударов. Они пытаются восстановить все хотя бы частично, подключают резервные каналы, но последствия ударов имеют накопительный эффект. Полностью восстановиться они не смогут — нет у Украины на это ни потенциала, ни возможностей. Для этого нужна длительная работа», — отметил Попов.
По словам генерала, подобные удары начались еще весной, сейчас — ближе к зиме — они будут происходить все чаще, что в конечном итоге приведет к катаклизмам ближе к январю-февралю 2026 года. Удары остановят работу военных заводов на Украине, что скажется на снабжении ВСУ.
«С появлением первых заморозков и позже эти удары будут продолжаться, с регулярностью примерно раз в неделю или раз в 10 дней. Удары могут поражать часть подстанций, уже сейчас некоторые разрушены ударом, другие — из-за возникшего пожара. Затем некоторые трансформаторные подстанции будут отнесены к резервным или отключены», — добавил Попов.
Ранее экс-нардеп Килинкаров сообщил, что Украина не восстановится от блэкаута до конца зимы.