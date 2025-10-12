Генерал Попов оценил вероятность наступления полного блэкаута на Украине

«Полный блэкаут, конечно, невозможен. Потому что все временное и все восстанавливается. Но на сегодняшний день любой удар по энергетическим объектам на Украине является способом пролонгировать последствия таких ударов. Они пытаются восстановить все хотя бы частично, подключают резервные каналы, но последствия ударов имеют накопительный эффект. Полностью восстановиться они не смогут — нет у Украины на это ни потенциала, ни возможностей. Для этого нужна длительная работа», — отметил Попов.