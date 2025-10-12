Ричмонд
СВО
Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 октября

Звезды вряд ли будут благоприятствовать Овнам, поскольку уровень их жизненной энергии заметно снизился. Будьте внимательны к своему рациону питания, иначе возможны неприятности с желудком. Проведите вечер вместе с близкими и друзьями.

Тельцам лучше держаться подальше от больших скоплений людей, так как существует риск столкнуться с обманом или воровством. Зато на работе вас ждет успех — начальство обязательно отметит вашу продуктивность.

Есть шанс возникновения обстоятельств, мешающих реализации планов Близнецов. Однако вы сможете преодолеть любые препятствия, доверяя собственным ощущениям и интуиции, а не полагаясь на мнение окружающих.

Все задуманные Раками начинания легко осуществимы благодаря удаче и оптимизму. Кто-нибудь попросит вашей помощи — отказывать не стоит, ведь впоследствии вы получите вознаграждение. Ожидайте приятного пополнения финансов.

Львам следует быть готовыми подтвердить свою компетентность и способность справляться с большими нагрузками. Надежные товарищи окажут поддержку, поэтому смело обращайтесь к ним за содействием.

Девам нужно постараться контролировать эмоции и избегать всплесков раздражительности. Вас ожидает значительный доход за выполненную работу, однако воздержитесь от необдуманных трат — финансы понадобятся для более значительных целей.

Весы, вероятно, столкнутся с мелкими конфликтами, возникающими практически на пустом месте. Старайтесь удерживаться от критики и замечаний другим людям, чтобы избежать осложнений.

У Скорпионов могут возникнуть нежелательные расходы. Проявляйте осторожность при принятии важных решений, чтобы не совершить ошибок. Лучше остаться дома и спокойно отдохнуть.

Стрельцам день подарит спокойствие и размеренность, вы будете свободны от неприятных столкновений и интриг. Работу удастся завершить быстро и эффективно, а дома вас ждет уютная атмосфера домашнего тепла.

Внутреннему чутью Козерогов можно доверять — оно не подведет. Действуйте самостоятельно, рассчитывая лишь на собственные силы, но будьте терпеливы в ожиданиях от партнеров.

Водолеям рекомендуется посвятить этот день выполнению текущих рабочих обязанностей. Следует отказаться от участия в любых спорах. Ближе к вечеру вероятна встреча с интересным человеком, способным предложить перспективный проект.

Рыбам необходимо приложить максимум усилий, чтобы оставаться конкурентоспособными среди множества соперников и недоброжелателей. Покажите свое мастерство и таланты — руководители непременно обратят внимание на ваш вклад, передает Regions.ru.