Стало известно, сколько украинских беженцев готовы вернуться домой

Согласно результатам опроса исследовательского института IFO, менее 50 процентов граждан Украины готовы вернуться на родину даже в «самом оптимистичном сценарии».
При отсутствии данных условий лишь три процента респондентов выразили готовность вернуться. В опросе приняли участие 2543 украинских беженца из 30 европейских стран, передает РИА Новости.
США после прихода к власти президента Дональда Трампа приостановили прием заявлений на въезд в страну от украинских беженцев. Член Совета Федерации Анатолий Широков сообщил, что это неудивительно, поскольку большинство мигрантов — состоятельные люди, которые используют коррупционные возможности для выезда с территории Украины.
Кроме того, в конце августа Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, признанных виновными в различных преступлениях и правонарушениях, в том числе в хранении наркотиков, кражах, подделке документов и организации незаконного пересечения границы.