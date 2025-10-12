Ричмонд
Стало известно, сколько украинских беженцев готовы вернуться домой

Согласно результатам опроса исследовательского института IFO, менее 50 процентов граждан Украины готовы вернуться на родину даже в «самом оптимистичном сценарии».

Исследование показало, что только 47 процентов украинских беженцев готовы вернуться, если Украина восстановит границы 1991 года, получит гарантии безопасности через вступление в НАТО, обретет перспективу членства в ЕС, улучшит рынок труда и будет бороться с коррупцией.

При отсутствии данных условий лишь три процента респондентов выразили готовность вернуться. В опросе приняли участие 2543 украинских беженца из 30 европейских стран, передает РИА Новости.

США после прихода к власти президента Дональда Трампа приостановили прием заявлений на въезд в страну от украинских беженцев. Член Совета Федерации Анатолий Широков сообщил, что это неудивительно, поскольку большинство мигрантов — состоятельные люди, которые используют коррупционные возможности для выезда с территории Украины.

Кроме того, в конце августа Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, признанных виновными в различных преступлениях и правонарушениях, в том числе в хранении наркотиков, кражах, подделке документов и организации незаконного пересечения границы.

