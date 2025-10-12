Кнутов рассказал, чем опасна представленная КНДР ядерная ракета «Хвасон-20»

Новая ракета КНДР «Хвасон-20» является средством доставки ядерного оружия, в том числе она может долететь до любой точки Северной Америки, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, ракету «Хвасон-20» представили на параде в честь 80-летия правящей Трудовой партии в КНДР. В Пхеньяне ее назвали «самым мощным образцом ядерного оружия».
«Ракета, которую представили на параде, запускается с подвижной пусковой установки, что позволяет ракету сначала выбрасывать на 20−30 метров, затем включаются основные двигатели, и она уже идет к цели. Это межконтинентальная баллистическая ракета. В Северной Корее говорят, что она способна долететь до любой точки США», — отметил эксперт.
Кнутов добавил, что эта ракета является средством доставки ядерного оружия.
«Если говорить о других характеристиках: сколько боеголовок, разделяющаяся головная часть с блоком индивидуального наведения или моноблок, говорить сложно, потому что все данные засекречены. Вероятнее всего, моноблок. Учитывая то, что северокорейские ракеты пока имеют недостаточную точность, то, чтобы поразить цель, им нужны мощные боеголовки. По большому счету, это серьезное предупреждение для США», — добавил эксперт.
Ранее Кнутов сообщил, что КНДР могла создать новую суперракету для подводных лодок.