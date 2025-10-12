Кнутов рассказал, чем опасна представленная КНДР ядерная ракета «Хвасон-20»

«Если говорить о других характеристиках: сколько боеголовок, разделяющаяся головная часть с блоком индивидуального наведения или моноблок, говорить сложно, потому что все данные засекречены. Вероятнее всего, моноблок. Учитывая то, что северокорейские ракеты пока имеют недостаточную точность, то, чтобы поразить цель, им нужны мощные боеголовки. По большому счету, это серьезное предупреждение для США», — добавил эксперт.