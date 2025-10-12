В США полиция начала применять дроны с ИИ для преследования преступников

Полицейские в США начали использовать беспилотники с искусственным интеллектом (ИИ) для преследования преступников и в случаях чрезвычайных ситуаций, сообщил портал Axios.
Уточняется, что на эти дроны установлены камеры и датчики, с помощью которых устройства анализируют происходящее, после чего выполняют выбранные действия. БПЛА направляются на место после обращения граждан в службу 911, действуя как новый вид подразделения быстрого реагирования.
Отмечается, что, кроме розыска людей, они могут считывать знаки на автомобилях, наблюдать за толпой, изучать места происшествий, оценивать случаи стрельбы или стихийных бедствий. В публикации говорится, что подразделения с такими дронами созданы почти в каждом американском мегаполисе.
В статье также сказано, применение БПЛА с целью поимки преступников снижает риски для безопасности сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, в июне журналистка и блогер Александрия из США в беседе с aif.ru рассказала о дронах, пролетавших над участниками массовых беспорядков в Лос-Анджелесе.
В начале августа сообщалось, что в реке Блэкфут близ Сода-Спрингс в американском штате Айдахо полиция пыталась найти с помощью БПЛА «человеческие останки», замеченные в воде очевидцами. После выяснилось, что там плавала секс-кукла, а не труп.