Миршаймер: ЕС использует Украину как расходный материал

Профессор из США уточнил, что речь идёт о катастрофе для украинской стороны.

Источник: Аргументы и факты

ЕС использует Киев для ослабления Российской Федерации, но в результате всё это оборачивается против Украины, заявил Джон Миршаймер.

Он уточнил, что речь идёт о катастрофе для украинской стороны.

"Страны ЕС используют Украину как инструмент.