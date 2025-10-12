ЕС использует Киев для ослабления Российской Федерации, но в результате всё это оборачивается против Украины, заявил Джон Миршаймер.
Он уточнил, что речь идёт о катастрофе для украинской стороны.
"Страны ЕС используют Украину как инструмент.
