В России планируют ввести обязательную примирительную процедуру при расторжении брака

Парламентарий добавила, что медиация должна быть не просто «теоретически возможной». По ее мнению, такую опцию следует сделать обязательной. В Минюсте уже обсуждают разработку проекта, который предусматривает досудебную примирительную процедуру при намерении пары расторгнуть брак.
Татьяна Буцкая заверила, что в Москве существует сильная служба медиации. Она отметила, что работа специалистов приводит к фактически «паспорту семьи». В документе прописывают все вопросы, касающиеся детей. Депутат заявила, что медиаторы обязательны, если у пары есть ребенок.
«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — поделилась Татьяна Буцкая.
Парламентарий уточнила, что медиаторы учитывают мнения обеих сторон. Специалисты делают всё возможное, чтобы супруги могли договориться, подчеркнула она.
«В результате, даже если семья не сохранится, они не станут врагами. Но вообще, конечно, у нас глобальная задача, чтобы разводов стало меньше, а крепких семей — больше», — заключила депутат.
