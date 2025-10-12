Ричмонд
В Госдуме поддержали идею обязательной медиации при разводе

В Государственной думе поддержали инициативу Министерства юстиции о введении обязательной медиации при расторжении брака. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарий подчеркнула, что примирительные процедуры особенно важны для семей с детьми.

— Медиатор слышит одну сторону, слышит другую сторону и делает так, что эти две стороны могут договориться. И в результате, даже если семья не сохранится, они не станут врагами, — отметила Буцкая.

Инициатива предполагает обязательную досудебную процедуру примирения перед официальным расторжением брака. В Минюсте ранее сообщали о разработке соответствующего законопроекта. Ожидается, что нововведение сократит количество конфликтных разводов и защитит интересы детей, передает ТАСС.

Депутаты предложили снизить брачный возраст с 18 до 16 лет даже без отсутствия уважительной причины. Подробнее об инициативе — в материале «Вечерней Москвы».