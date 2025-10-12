Пакистан ответил на военную операцию Афганистана: захвачены погранпункты

В Минобороны Афганистана к вечеру 11 октября сообщили об успешном завершении операции против Пакистана в ответ на авиаудары. В ведомстве добавили, что в случае повторного нарушения со стороны страны, афганскими вооруженными силами будет «дан решительный отпор».