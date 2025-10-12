Пакистан ответил на военную операцию Афганистана: захвачены погранпункты

Конфликт между Афганистаном и Пакистаном разгорелся с новой силой. Тяжелые бои велись несколько часов вдоль линии Дюранда. Их инициировала афганская сторона. Пакистан во время боёв захватил погранпункты. Об этом сообщает телеканал Geo.
Так, к 12 октября под контролем Пакистана оказалось 19 афганских пограничных пунктов. По словам источника в сфере безопасности страны, Афганистан пытался использовать эти точки для атак на территории государства.
«Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы», — сказано в материале.
В Минобороны Афганистана к вечеру 11 октября сообщили об успешном завершении операции против Пакистана в ответ на авиаудары. В ведомстве добавили, что в случае повторного нарушения со стороны страны, афганскими вооруженными силами будет «дан решительный отпор».