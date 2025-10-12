Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пакистан ответил на военную операцию Афганистана: захвачены погранпункты

Geo: Пакистан взял под контроль 19 афганских погранпунктов.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт между Афганистаном и Пакистаном разгорелся с новой силой. Тяжелые бои велись несколько часов вдоль линии Дюранда. Их инициировала афганская сторона. Пакистан во время боёв захватил погранпункты. Об этом сообщает телеканал Geo.

Так, к 12 октября под контролем Пакистана оказалось 19 афганских пограничных пунктов. По словам источника в сфере безопасности страны, Афганистан пытался использовать эти точки для атак на территории государства.

«Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы», — сказано в материале.

В Минобороны Афганистана к вечеру 11 октября сообщили об успешном завершении операции против Пакистана в ответ на авиаудары. В ведомстве добавили, что в случае повторного нарушения со стороны страны, афганскими вооруженными силами будет «дан решительный отпор».