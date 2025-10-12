Российские военные завязали бои на восточных окраинах Константиновки

Подразделения Вооруженных сил РФ вошли в Константиновку Донецкой народной республики и начали боевые действия на восточных окраинах города. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в городе продолжаются серьезные боестолкновения. Российские войска действуют маневренно, совершив рывок со стороны Предтечино, и сейчас работают над закреплением своих позиций в населенном пункте.
— По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно, — цитирует Марочко ТАСС.
Российские войска в ночь на 9 октября нанесли массированный удар по объектам в Одессе, в результате чего был уничтожен склад с оружием стран НАТО. Целью атаки стал крупный логистический узел в одном из городских портов. Удар нанесли с помощью беспилотников «Герань-2», которые поразили объект за семь минут. Всего использовали 14 дронов.