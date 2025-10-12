Российские военные завязали бои на восточных окраинах Константиновки

— По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно, — цитирует Марочко ТАСС.