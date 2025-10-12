Вину устроителя концерта «Пикника» в теракте и пожаре в «Крокусе» не установили

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, в результате чего погибли не менее 139 человек и пострадал 121 человек. После трагедии потерпевшие подали более 30 исков и обратились в Следственный комитет с просьбой арестовать имущество владельцев и компаний, связанных с залом, чтобы обеспечить выплаты компенсаций. Следствие установило, что часть эвакуационных выходов была закрыта, а система пожаротушения не сработала.