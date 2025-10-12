Вину устроителя концерта «Пикника» в теракте и пожаре в «Крокусе» не установили

Вину организатора концерта в теракте в «Крокусе» не установили.
Организатор концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» не виновен в теракте или пожаре, произошедших в зале весной 2024 года. Об этом говорится в материалах Хорошевского суда Москвы по гражданскому иску одного из потерпевших. Истец требовал компенсацию морального вреда у компании-организатора ООО «МСМ», полагая, что она не обеспечила должный уровень безопасности для посетителей мероприятия.
«Правовые основания для удовлетворения исковых требований одного потерпевшего от теракта к другому, учитывая, что вред им причинен действиями других лиц, отсутствуют. Вина организатора не установлена, ООО “МСМ” само признано потерпевшим», — приводятся в материалах выводы суда, передает РИА Новости. Суд пришел к выводу, что компания предприняла необходимые шаги для обеспечения безопасности, а вред был причинен действиями третьих лиц.
Хорошевский суд Москвы отметил, что ООО «МСМ» до проведения концерта обращалось в МВД с просьбой о содействии в обеспечении правопорядка на мероприятии. Кроме того, организатором были приняты дополнительные меры: на площадке дежурили медицинская бригада и пожарная машина.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, в результате чего погибли не менее 139 человек и пострадал 121 человек. После трагедии потерпевшие подали более 30 исков и обратились в Следственный комитет с просьбой арестовать имущество владельцев и компаний, связанных с залом, чтобы обеспечить выплаты компенсаций. Следствие установило, что часть эвакуационных выходов была закрыта, а система пожаротушения не сработала.