Овечкин занял седьмое место в рейтинге НХЛ по очкам в гостевых матчах

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на седьмое место в рейтинге Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по очкам, полученным в гостевых матчах.
Такого результата нападающий добился по результатам игры против команды «Нью-Йорк Айлендерс». В матче, который проходил 11 октября, Овечкин сделал результативную передачу и набрал 785 очков (457 голов и 328 передач).
В указанном рейтинге российский хоккеист обошёл канадского нападающего Марио Лемье. На его счету 784 очка. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который за свою карьеру набрал в гостевых матчах 1298 очков.
Напомним, ранее Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Бостон» установил рекорд, став первым российским хоккеистом, который проводит 21-й сезон в Национальной хоккейной лиге. При этом «Вашингтон Кэпиталз» проиграл со счетом 1:3.