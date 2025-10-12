Овечкин занял седьмое место в рейтинге НХЛ по очкам в гостевых матчах

В указанном рейтинге российский хоккеист обошёл канадского нападающего Марио Лемье. На его счету 784 очка. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который за свою карьеру набрал в гостевых матчах 1298 очков.