Для учащихся вузов и колледжей могут установить льготный проезд по всей России

Обучающиеся в вузах и колледжах в данный момент не могут использовать право на льготный проезд по всей стране. Соответствующие меры действуют, в основном, в пределах региона. В связи с этим для студентов предлагается создать единую транспортную карту. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет ТАСС.