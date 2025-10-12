Для учащихся вузов и колледжей могут установить льготный проезд по всей России

Обучающиеся в вузах и колледжах в данный момент не могут использовать право на льготный проезд по всей стране. Соответствующие меры действуют, в основном, в пределах региона. В связи с этим для студентов предлагается создать единую транспортную карту. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет ТАСС.
Парламентарий уточнил, что такого вида льготы позволят учащимся ездить в городском и пригородном транспорте за неполную стоимость по всей стране. Депутат назвал «неправильным» подход, существующий сейчас. Он напомнил, что льготные карты прекращают действие, когда студент «выезжает за пределы домашнего региона».
«У студентов должны быть единые льготы на проезд в городском, пригородном транспорте по всей стране. Реализовать такой подход можно с помощью единой транспортной карты для учащихся вузов и колледжей. Она должна предложить скидку на проезд в общественном транспорте не менее 50 процентов», — заявил Сергей Миронов.
Он также предложил наделить россиянок правом уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Депутат, кроме того, счел необходимым расширить перечень льгот для семей с детьми.