Россиян предупредили о риске попасть в рабство в одной азиатской стране

Переговоры с вербовщиками обычно ведутся через telegram-каналы, посвященные поиску работы в Азии. После достижения договоренности, обманутые граждане прибывают в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке. Там их встречают и перевозят вглубь Таиланда, а затем — в приграничный с Мьянмой город Месай, где они попадают в мошеннические колл-центры.