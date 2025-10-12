Россиян предупредили о риске попасть в рабство в одной азиатской стране

Россиян заманивают в рабство через предложение работу в Тайланде.
Российских граждан активно вербуют в колл-центры, расположенные на приграничных с Таиландом территориях Мьянмы. Мошенники обещают потенциальным жертвам высокооплачиваемую работу моделями или рекламными агентами в Таиланде, но по прибытии их насильно удерживают и заставляют заниматься мошеннической деятельностью. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
«На них выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме “поработать в Таиланде”, для девушек — моделями, для парней — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», — приводят слова дипломата РИА Новости. Ильин уточнил, что в 2025 году он лично участвовал в освобождении четырех россиян, похищенных таким образом.
Переговоры с вербовщиками обычно ведутся через telegram-каналы, посвященные поиску работы в Азии. После достижения договоренности, обманутые граждане прибывают в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке. Там их встречают и перевозят вглубь Таиланда, а затем — в приграничный с Мьянмой город Месай, где они попадают в мошеннические колл-центры.
Ранее сообщалось о случаях, когда россияне, откликнувшись на предложения работы в Таиланде через telegram-каналы, становились жертвами мошенников и насильно вывозились в Мьянму для работы в колл-центрах. В октябре 2025 года одна из таких пострадавших, уроженка Читы, была освобождена и при содействии российских дипломатов возвращена на родину после нескольких месяцев принудительного труда.