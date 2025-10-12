Омичи потеряли более 1,3 млрд рублей из-за кибермошенников в 2025 году

С января 2025 года в Омской области зарегистрировали 4064 хищения с применением компьютерных технологий. Общий ущерб от действий киберпреступников превысил 1,32 млрд рублей по возбужденным уголовным делам. Об этом сообщили в облпрокуратуре.
Наиболее распространенной схемой обмана остаются звонки с предложением перевести средства на так называемый безопасный счет. Типичным примером стало обращение в полицию пенсионерки 7 октября — неизвестный представился сотрудником «Водоканала», запросил код из смс-сообщения для «проверки счетчиков», после чего мошенники похитили у женщины более 1,4 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают, что представители банков, налоговой службы и полиции никогда не инициируют переводы через мессенджеры или телефонные звонки. Понятие «безопасный счет» является вымыслом преступников, а реальные госорганы не могут перемещать деньги без согласия владельца.
При поступлении подозрительных предложений о переводе средств гражданам рекомендуют немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.
