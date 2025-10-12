Омичи потеряли более 1,3 млрд рублей из-за кибермошенников в 2025 году

Наиболее распространенной схемой обмана остаются звонки с предложением перевести средства на так называемый безопасный счет. Типичным примером стало обращение в полицию пенсионерки 7 октября — неизвестный представился сотрудником «Водоканала», запросил код из смс-сообщения для «проверки счетчиков», после чего мошенники похитили у женщины более 1,4 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.