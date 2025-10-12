Ричмонд
В воскресенье в Ростове ожидаются переменная облачность и туман

В донском регионе в отдельных районах прогнозируются дожди и похолодание до +1.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в воскресенье, 12 октября ожидается переменная облачность, в утренние и ночные часы возможен туман. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, температура воздуха в донской столице днем составит +14…16, ночью +8…10. Ветер прогнозируется западный и юго-западный 6−11 м/с.

На территории Ростовской области также ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +12…17, ночью +8…13, местами столбики термометра опустятся до +4, по северу региона до +1. В отдельных районах могут пройти дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер прогнозируется западный и юго-западный 6−11 м/с, в отдельных районах его порывы будут достигать 12−14 м/с.

