В воскресенье в Ростове ожидаются переменная облачность и туман

На территории Ростовской области также ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +12…17, ночью +8…13, местами столбики термометра опустятся до +4, по северу региона до +1. В отдельных районах могут пройти дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер прогнозируется западный и юго-западный 6−11 м/с, в отдельных районах его порывы будут достигать 12−14 м/с.